Ферстаппен прокомментировал первую в карьере победу в Монако

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от победы на Гран-при Монако, отметив, что всегда мечтал выиграть этап в Монте-Карло.

«Выиграть здесь — это что-то особенное. Это мой первый подиум в Монако. Невероятная гонка. Здесь много кругов, нужно сохранять концентрацию, но это действительно круто. Здесь сложно предугадать, что произойдёт, но суть — в работе с резиной и в выборе правильного момента для пит-стопа. Другие пошли на пит-стоп раньше меня, так что это всё упростило для меня, я контролировал ситуацию.

Всегда хочется выиграть гонку в Монако. Помню, когда был маленьким, всегда хотел отпраздновать победу в Монако. Я очень горд, но смотрю вперёд, ведь сезон очень длинный», — приводит слова Ферстаппена BBC.