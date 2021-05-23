Поломка машины Леклера может быть никак не связана с его аварией в субботу

Глава «Феррари» Маттиа Бинотто рассказал, что Шарль Леклер не смог стартовать в гонке Гран-при Монако из-за проблемы, никак не связанной с коробкой передач. На болиде монегаска сломался левый привод, и это может быть никак не связано с аварией Леклера в квалификации.



«Нам нужно полностью понять, что случилось. Отказ связан с приводом с левой стороны, так что речь идёт не о проблеме с коробкой передач. Коробка была проверена вчера вечером, она была восстановлена, была в порядке для гонки. То, что случилось, произошло с противоположной стороны относительно той, что была затронута инцидентом. Так что это может быть вообще не связано с аварией. Но нам нужно точно всё понять и проанализировать. Прямо сейчас у нас нет ответа», — приводит слова Бинотто Sky Sports.