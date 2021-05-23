Сайнс: чувствовал ответственность за спасение уик-энда для «Феррари»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился впечатлениями от Гран-при Монако Формулы-1, по итогам которой он занял второе место. По словам испанца, после того, как стало ясно, что Шарль Леклер не сможет стартовать, он почувствовал особую ответственность за спасение уик-энда.

«Хороший результат. Если бы до Гран-при мне сказали, что финиширую вторым, конечно бы, согласился. Всё дело в обстоятельствах. Проблемы Шарля и моя не лучшая квалификация оставили неприятное послевкусие. Но я уверен, что в «Феррари» должны гордиться машиной и тем прогрессом, которого мы достигли.

Когда я увидел, что наша машина не будет стартовать с поула, почувствовал, что ответственность за спасение уик-энда легла на меня. Хотелось привезти команде хотя бы подиум. Всё заключалось в хорошем старте. Чувства от машины были хорошие, команда сегодня заслужила подиум», — приводит слова Сайнса BBC.