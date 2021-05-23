Норрис прокомментировал попадание на подиум на Гран-при Монако
Поделиться
Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал финиш на третьем месте в гонке Гран-при Монако Формулы-1. Норрис занял в квалификации пятое место, но отыграл две позиции благодаря сходам пилотам «Феррари» Шарля Леклера и финского гонщика «Мерседеса» Валттери Боттаса.
«Не знаю, что сказать. Я не думал, что окажусь здесь сегодня. Для меня всегда было мечтой подняться здесь на подиум. Всё благодаря ребятам из команды. Это что-то особенное. Немного повезло. Но я также хочу сказать про хороший пилотаж и про то, что моя машина была хороша весь уик-энд. Спасибо парням и девушкам, этот успех для них. Мои поздравления Карлосу и Максу. Здесь особенная гонка, я буду это ценить», — приводит слова Норриса BBC.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 23 мая 2021
-
18:46
-
18:41
-
18:39
-
18:34
-
18:30
-
18:21
-
18:18
-
18:14
-
17:54
-
17:44
-
17:27
-
17:04
-
16:33
-
15:44
-
15:33
-
14:59
-
13:40
-
12:46
-
12:00
-
11:53
-
11:15
-
10:52
-
09:44
-
00:46
-
00:34
-
00:30
-
00:22
-
00:18
-
00:07
- 22 мая 2021
-
23:48
-
23:41
-
23:37
-
23:35
-
23:29
-
22:57
Партнерский контент
Рекомендуем вам