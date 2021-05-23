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Норрис прокомментировал попадание на подиум на Гран-при Монако

Норрис прокомментировал попадание на подиум на Гран-при Монако
Евгений Кустов
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Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал финиш на третьем месте в гонке Гран-при Монако Формулы-1. Норрис занял в квалификации пятое место, но отыграл две позиции благодаря сходам пилотам «Феррари» Шарля Леклера и финского гонщика «Мерседеса» Валттери Боттаса.

«Не знаю, что сказать. Я не думал, что окажусь здесь сегодня. Для меня всегда было мечтой подняться здесь на подиум. Всё благодаря ребятам из команды. Это что-то особенное. Немного повезло. Но я также хочу сказать про хороший пилотаж и про то, что моя машина была хороша весь уик-энд. Спасибо парням и девушкам, этот успех для них. Мои поздравления Карлосу и Максу. Здесь особенная гонка, я буду это ценить», — приводит слова Норриса BBC.

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