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Хэмилтон: пит-стоп стоил нам трёх позиций. Не могу как-то на это отреагировать

Хэмилтон: пит-стоп стоил нам трёх позиций. Не могу как-то на это отреагировать
Евгений Кустов
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Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал тот факт, что в гонке Гран-при Монако Формулы-1 он финишировал лишь на седьмой позиции, пропустив во время волны пит-стопов Серхио Переса и Себастьяна Феттеля.

«Пит-стоп стоил нам трёх позиций. Не могу как-то на это отреагировать. Думаю, мы всё обсудим в кулуарах и будем вместе работать, чтобы постараться стать сильнее. В этот уик-энд мы как команда с самого начала не работали достаточно хорошо. Теперь просто сосредоточимся на следующей гонке. Мои поздравления Максу и его команде.

Впереди ещё одна уличная трасса. Ещё одна, где мы запросто можем столкнуться с проблемами. Так что мы должны упорно работать и понять, как мы можем минимизировать потери», — приводит слова Хэмилтона GPBlog.

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