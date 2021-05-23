Боттас — о сходе в Монако: это большая ошибка, и впредь это не должно повторяться

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поделился впечатлениями от неудачного для себя Гран-при Монако. Финн не сумел финишировать из-за технических неисправностей.

«Честно говоря, не знаю, что произошло на пит-стопе. Не знаю, была ли это техническая ошибка или дело в человеческом факторе. В любом случае нужно извлечь из этого урок. Это большая ошибка, и впредь это не должно повторяться.

Если бы не этот инцидент, мы бы могли побороться за победу. Да, Макс был очень быстр, но как минимум мы бы смогли бороться за второе место и хорошие очки. Но мы лишились этой возможности», — приводит слова финского пилота Motorsport.

Напомним, победителем гонки стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, второе место занял Карлос Сайнс из «Феррари», топ-3 замкнул Ландо Норрис на «Макларене».