Чивчян выиграл 2-й этап RDS GP

На трассе NRing Circuit завершился 2-й этап нового сезона российской дрифт-серии RDS GP. Победителем стал пилот команды «Форвард Авто» Георгий Чивчян, который в финале победил представителя Fresh Auto Drift Дамира Идиятулина. Его напарник по команде Евгений Лосев замкнул топ-3. Для «Гочи» победа стала 6-й и рекордной по счёту на трассе в Нижнем Новгороде.



Лучшим из иностранных пилотов стал ирландский дрифтер ирландский новичок российской дрифт-серии Джек Шанахан (Fresh Auto Drift), который с результатом 95 баллов выиграл квалификацию, а в парных заездах смог дойти до полуфинала, где занял 4-е место. При этом Шанахан допустил два столкновения в заездах с двумя соперниками, что в том числе помешало ирландцу попасть на подиум.

Евгений Лосев, Георгий Чивчян и Дамир Идиятулин Фото: RDS GP