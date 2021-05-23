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Шумахер: была небольшая проблема, и пришлось пропустить Никиту

Шумахер: была небольшая проблема, и пришлось пропустить Никиту
Евгений Кустов
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Гонщик «Хааса» Мик Шумахер рассказал, как для него сложилась гонка Гран-при Монако, где он финишировал 18-м и последним.

«У нас была небольшая проблема на протяжении нескольких кругов, и, к сожалению, я потерял много времени относительно парней впереди и мне пришлось пропустить Никиту, потому что к этому моменту не смогли устранить проблему. После этого темп был довольно хорошим, я чувствовал, что по скорости близок к тому, чтобы идти на уровне представителей середины пелотона, и мы догоняли Никиту. Мы не обменялись позициями обратно, что было вполне понятно: позади нас был ряд парней, так что ожидались синие флаги. В целом, за этот уик-энд мы многое выучили, были позитивные и негативные моменты, но мы живём и учимся. Я уже с нетерпением жду Баку», — приводит слова Шумахера пресс-служба «Хааса».

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