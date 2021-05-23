Гасли: если б я был чуть более агрессивен, мы бы с Феттелем, вероятно, оказались в гавани!

Гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли прокомментировал жёсткую борьбу с пилотом «Астон Мартин» Себастьяном Феттелем за пятое место, когда немец вернулся на трассу после пит-стопа и сумел сдержать француза.



«Если честно, я хотел повидаться с ним после финиша и сказать, что он не смог бы выжать меня сильнее даже на сантиметр. Подъём на холм не совсем прямой, на самом деле там лёгкий поворот, и я надеялся, что он оставит мне пространство — но заранее узнать я не мог. Было довольно близко. Это были очень жёсткие, но честные гонки. Мы справились.



Думаю, если бы я был чуть более агрессивен, мы бы, вероятно, оба оказались в гавани! Я рад, что мы вышли из этой ситуации.



Вчера у нас была лучшая квалификация в сезоне, а сегодня — наш лучший гоночный результат, так что я доволен. Льюис поехал в боксы, нам пришлось отвечать, и это, по сути, дало свободную трассу Феттелю и Пересу. Нам ещё нужно это изучить, но я доволен шагом вперёд, который мы сделали в этот уик-энд», — приводит слова Гасли Motorsport.

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