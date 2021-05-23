Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Гасли: если б я был чуть более агрессивен, мы бы с Феттелем, вероятно, оказались в гавани!

Гасли: если б я был чуть более агрессивен, мы бы с Феттелем, вероятно, оказались в гавани!
Евгений Кустов
Комментарии

Гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли прокомментировал жёсткую борьбу с пилотом «Астон Мартин» Себастьяном Феттелем за пятое место, когда немец вернулся на трассу после пит-стопа и сумел сдержать француза.

«Если честно, я хотел повидаться с ним после финиша и сказать, что он не смог бы выжать меня сильнее даже на сантиметр. Подъём на холм не совсем прямой, на самом деле там лёгкий поворот, и я надеялся, что он оставит мне пространство — но заранее узнать я не мог. Было довольно близко. Это были очень жёсткие, но честные гонки. Мы справились.

Думаю, если бы я был чуть более агрессивен, мы бы, вероятно, оба оказались в гавани! Я рад, что мы вышли из этой ситуации.

Вчера у нас была лучшая квалификация в сезоне, а сегодня — наш лучший гоночный результат, так что я доволен. Льюис поехал в боксы, нам пришлось отвечать, и это, по сути, дало свободную трассу Феттелю и Пересу. Нам ещё нужно это изучить, но я доволен шагом вперёд, который мы сделали в этот уик-энд», — приводит слова Гасли Motorsport.

Новость по теме
В Формуле-1 показали, как Феттель жёстко защищал пятую позицию от Гасли
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021