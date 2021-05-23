В Формуле-1 показали, как Феттель жёстко защищал пятую позицию от Гасли
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Пресс-служба Формулы-1 в «Твиттере» опубликовала эпизод сражения пилота «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля с гонщиком «Альфа Таури» Пьером Гасли за пятое место в гонке Гран-при Монако. На видео заметно, как Гасли пытается обойти четырёхкратного чемпиона мира, но тот жёстко защищает свою позицию.
Соответствующее видео доступно на странице Формулы-1 в «Твиттере». Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited.
Напомним, по итогам Гран-при Монако Феттель занял пятое место. Таким образом, он набрал первые очки в составе «Астон Мартин» и с ходу опередил в зачёте напарника по команде Лэнса Стролла. Пьер Гасли завершил гонку на шестом месте. Напомним, триумфатором этапа стал Макс Ферстаппен.
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