Штайнер прокомментировал проблему Шумахера и выступление обоих пилотов «Хааса»
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Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер подвёл итоги Гран-при Монако для своей команды.
«Хорошо, что в этой гонке обе наши машины доехали до финиша без повреждений. У Мика была временная проблема с силовым блоком — думаем, она была связана с топливным давлением. Не повезло, но по крайней мере он смог ехать дальше. Мы проехали хорошие круги, парни многое узнали насчёт Монте-Карло, а ведь это всегда сложная гонка.
Очевидно, в гонке не случилось ничего глобального, что дало бы нам какую-то возможность. Как только ты начинаешь получать синие флаги, то температура шин падает, и ты просто отваливаешься всё дальше назад — именно это случилось с нами сегодня. Будем готовиться к следующей гонке», — приводит слова Штайнера пресс-служба «Хааса».
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