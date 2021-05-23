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Штайнер прокомментировал проблему Шумахера и выступление обоих пилотов «Хааса»

Штайнер прокомментировал проблему Шумахера и выступление обоих пилотов «Хааса»
Евгений Кустов
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Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер подвёл итоги Гран-при Монако для своей команды.

«Хорошо, что в этой гонке обе наши машины доехали до финиша без повреждений. У Мика была временная проблема с силовым блоком — думаем, она была связана с топливным давлением. Не повезло, но по крайней мере он смог ехать дальше. Мы проехали хорошие круги, парни многое узнали насчёт Монте-Карло, а ведь это всегда сложная гонка.

Очевидно, в гонке не случилось ничего глобального, что дало бы нам какую-то возможность. Как только ты начинаешь получать синие флаги, то температура шин падает, и ты просто отваливаешься всё дальше назад — именно это случилось с нами сегодня. Будем готовиться к следующей гонке», — приводит слова Штайнера пресс-служба «Хааса».

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