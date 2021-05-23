Феттель рассказал о трудности борьбы с Гасли

Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель поделился впечатлениями от Гран-при Монако, по итогам которого ему удалось впервые завоевать очки в составе «Астон Мартин». Немец финишировал на пятом месте.
«Я доволен пятым местом. Здорово, что обе машины финишировали в очках. Это результат правильных решений на пит-уолл и хорошего темпа в определяющие моменты. Знал, что два круга перед пит-стопом будут критически важны и мне удалось хорошо проехать на шинах, которые были далеко не в лучшем состоянии. Это сыграло важную роль и помогло сделать андеркат.
Когда я выезжал с пит-лейна, знал, что Гасли где-то рядом. Было непросто бороться колесо в колесо перед Площадью Казино, но я выиграл этот момент и Пьер отступил. Сегодня мы справились со всеми вызовами", — приводит слова Феттеля пресс-служба «Астон Мартин».
- 23 мая 2021
-
21:50
-
21:32
-
21:25
-
20:56
-
20:44
-
20:34
-
20:19
-
20:11
-
20:07
-
20:03
-
19:57
-
19:27
-
18:46
-
18:41
-
18:39
-
18:34
-
18:30
-
18:21
-
18:18
-
18:14
-
17:54
-
17:44
-
17:27
-
17:04
-
16:33
-
15:44
-
15:33
-
14:59
-
13:40
-
12:46
-
12:00
-
11:53
-
11:15
-
10:52
-
09:44