Феттель рассказал о трудности борьбы с Гасли

Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель поделился впечатлениями от Гран-при Монако, по итогам которого ему удалось впервые завоевать очки в составе «Астон Мартин». Немец финишировал на пятом месте.

«Я доволен пятым местом. Здорово, что обе машины финишировали в очках. Это результат правильных решений на пит-уолл и хорошего темпа в определяющие моменты. Знал, что два круга перед пит-стопом будут критически важны и мне удалось хорошо проехать на шинах, которые были далеко не в лучшем состоянии. Это сыграло важную роль и помогло сделать андеркат.

Когда я выезжал с пит-лейна, знал, что Гасли где-то рядом. Было непросто бороться колесо в колесо перед Площадью Казино, но я выиграл этот момент и Пьер отступил. Сегодня мы справились со всеми вызовами", — приводит слова Феттеля пресс-служба «Астон Мартин».