Квадроциклист Рыданов — о выбитом зубе: у меня восторг, несмотря на лёгкие повреждения

Квадроциклист Антон Рыданов подвёл итоги Бахи Арчеда, завершившейся в Волгоградской области. Для Рыданова эта гонка, являющаяся этапом чемпионата России по кросс-кантри ралли, являлась второй в карьере.
«На пятом спецучастке трасса поменялась почти до неузнаваемости, хотя вроде просто ехали в обратную сторону. Для меня стало интереснее. Единственная проблема: немного заблудился. Километров 15 вместе с командой на багги ехал не туда, пока не развернулись. Ещё тащил ребят на багги, у которых кончился бензин — квадроциклу было тяжеловато, грелся, но с мотором всё в порядке.
В итоге в гонке удалось финишировать. Не знаю, сколько точек не удалось взять. А так всё хорошо, квадроцикл отработал на отлично, заводские амортизаторы не подвели. Всё работает, всё хорошо. Эмоции – восторг. У меня еще сломался роадбук. Я выехал на самый высокий бугор, посмотрел, где движется техника, увидел ребят на багги, прицепился за ними и быстро-быстро доехал до финиша.
Всё понравилось, у меня восторг, несмотря на лёгкие повреждения (Рыданов имеет в виду выбитый зуб. — Прим. «Чемпионата»). Я ехал за багги в пыли и как раз отвёл взгляд на кнопку роудбука, которая немного съехала от тряски. И на пересечении дорог произошёл достаточно сильный удар. В последний момент я успел нажать газ, чтобы чуть-чуть поднять квадроцикл. Но удар всё равно был серьезный, и я ударился о панель. Я не упал, сохранил контроль над квадроциклом. Ну, мелочь, бывает. Доволен первым полноценным финишем в карьере», – приводит слова Рыданова телеграм-канал Cross-Country Rally.
- 23 мая 2021
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