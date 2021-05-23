В Формуле-1 показали драматичный пит-стоп Боттаса, приведший к сходу пилота

Пресс-служба Формулы-1 на странице в «Твиттере» показала эпизод, который привёл к сходу пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса на Гран-при Монако.
Напомним, финн заехал на пит-стоп, и механики команды не сумели поменять ему одно из передних колёс. В команде заявили, что одна из гаек прикипела, в результате чего замена стала невозможной. Финн в расстроенных чувствах покинул болид. Это уже не первый раз, когда Валттери сталкивается с проблемами на пит-стопе.
Соответствующее видео доступно на странице Формулы-1 в «Твиттере». Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited.
В результате схода, а также седьмого места лидера команды Льюиса Хэмилтона, «Мерседес» всерьёз недобрал очков на этапе в Монако и потерял лидерство в Кубке Конструкторов. Боттас же уступил третье место в зачёте пилотов Ландо Норрису из «Макларена».
- 23 мая 2021
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