В Формуле-1 показали драматичный пит-стоп Боттаса, приведший к сходу пилота

Пресс-служба Формулы-1 на странице в «Твиттере» показала эпизод, который привёл к сходу пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса на Гран-при Монако.

Напомним, финн заехал на пит-стоп, и механики команды не сумели поменять ему одно из передних колёс. В команде заявили, что одна из гаек прикипела, в результате чего замена стала невозможной. Финн в расстроенных чувствах покинул болид. Это уже не первый раз, когда Валттери сталкивается с проблемами на пит-стопе.

Соответствующее видео доступно на странице Формулы-1 в «Твиттере». Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited.

В результате схода, а также седьмого места лидера команды Льюиса Хэмилтона, «Мерседес» всерьёз недобрал очков на этапе в Монако и потерял лидерство в Кубке Конструкторов. Боттас же уступил третье место в зачёте пилотов Ландо Норрису из «Макларена».