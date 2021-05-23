Риккардо: вероятно, впервые в карьере напарник опередил меня на круг

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо прокомментировал итоги Гран-при Монако. Австралиец финишировал двенадцатым и не скрывал разочарования. При этом его напарник Ландо Норрис сумел финишировать третьим.

«Думаю, что уик-энд сложился так, что его хочется попросту забыть. Конечно, Ландо и вся команда получила подиум, я рад за них. Они всё сделали правильно. Но не знаю, сделали ли что-то неправильно мы. Весь уик-энд просто не пошёл. При этом не могу сказать, что мы проводили какие-то сумасшедшие эксперименты с настройками. В этом плане наши с Ландо болиды примерно одинаковы.

Не пытаюсь казаться слишком умным, очевидно, что Ландо лучше знаком с машиной, так что стараюсь двигаться в его направлении. Но уик-энд получился действительно странным, его попросту хочется забыть. В этом году у меня уже были не лучшие уик-энды, но в этот раз мы наблюдали аномальную разницу. Вероятно, впервые в карьере напарник опередил меня на круг. Я даже не знаю, что сказать. Когда уик-энд складывается вот так, лучше всего просто пару дней отдохнуть", — приводит слова Риккардо Planet F1.