«Я считал». Боттас рассказал, что чувствовал, когда на пит-стопе начались проблемы
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Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас рассказал, какие чувства переживал, когда на пит-стопе, приведшем к его сходу, начались проблемы.
«Я считал. Думал, что сейчас мы, наверное, пропустили Сайнса. Потом я подумал, что теперь мы пропустили и Норриса. Потом всё это настолько затянулось, что мне даже не верилось. Мне кажется, никогда не сталкивался с тем, чтобы моя гонка заканчивалась на пит-стопе. Это очень странное ощущение. Не мог в это поверить и до сих пор испытывают странные чувства», — приводит слова Боттаса FormulaSpy.
Напомним, Валттери Боттас не смог продолжить гонку из-за проблемного пит-стопа. Механики не смогли поменять ему одно из передних колёс. Предварительная причина этого — проблема с гайкой.
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