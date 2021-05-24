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«Я считал». Боттас рассказал, что чувствовал, когда на пит-стопе начались проблемы

«Я считал». Боттас рассказал, что чувствовал, когда на пит-стопе начались проблемы
Микаил Гусейнов
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Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас рассказал, какие чувства переживал, когда на пит-стопе, приведшем к его сходу, начались проблемы.

«Я считал. Думал, что сейчас мы, наверное, пропустили Сайнса. Потом я подумал, что теперь мы пропустили и Норриса. Потом всё это настолько затянулось, что мне даже не верилось. Мне кажется, никогда не сталкивался с тем, чтобы моя гонка заканчивалась на пит-стопе. Это очень странное ощущение. Не мог в это поверить и до сих пор испытывают странные чувства», — приводит слова Боттаса FormulaSpy.

Напомним, Валттери Боттас не смог продолжить гонку из-за проблемного пит-стопа. Механики не смогли поменять ему одно из передних колёс. Предварительная причина этого — проблема с гайкой.

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