Ферстаппен — Хэмилтону: действия всегда громче слов

Голландского гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена попросили прокомментировать высказывание пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, который перед Гран-при Монако заявил, что агрессивный пилотаж голландца может быть вызван необходимостью что-то «доказать» в борьбе с Хэмилтоном.



«Действия всегда громче слов. Это хороший урок. Ты должен говорить только на трассе. Вот что мне нравится. Мы как команда до сих пор сделали наименьшее число ошибок. Поэтому мы впереди. Надеюсь, мы сможем так продолжать в оставшейся части сезона», — приводит слова Ферстаппена The Race.



Голландский пилот «Ред Булл» одержал победу в гонке Гран-при Монако, в то время как Хэмилтон после старта с седьмой позиции и неудачного решения рано провести пит-стоп так и остался седьмым.