Хэмилтон — о словах Ферстаппена: было бы по-детски начинать словесную войну

Британского пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона попросили прокомментировать заявление голландского гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, которое тот сделал после победы на Гран-при Монако Формулы-1. На пресс-конференции Ферстаппен отметил, что в борьбе с Хэмилтоном предпочитает говорить за себя действиями на трассе, поскольку те «звучат громче», чем заявления в прессе.
«Меня это практически не волнует (смеётся). Он отлично поработал в этот уик-энд, вот и всё. У нас тоже были хорошие гонки, а впереди — ещё 17. Не собираюсь что-то ещё говорить. Было бы по-детски начинать словесную войну», — приводит слова английского гонщика The Race.
Льюис Хэмилтон финишировал на Гран-при Монако седьмым, в то время как Макс Ферстаппен уверенно занял первое место.
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