Алонсо прокомментировал слабый результат в Монако и объяснил, почему не обеспокоен

Гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо заявил, что не обеспокоен после финиша лишь на 13-м месте в гонке Гран-при Монако Формулы-1.
«Думаю, в этот уик-энд главным фактором были шины. Особенно так бывает на уличных трассах: тут важно заставить их работать в нужном рабочем окне, тем более здесь так важна квалификация. Не знаю, как много у нас будет Гран-при, похожих на Монако. Это особенная трасса. В Португалии и Барселоне мы были лучше, и я надеюсь, что в следующих гонках вернёмся к такому же уровню.
Я говорил с Пересом, который лидировал на первой практике, а потом стал девятым в третьем сегменте квалификации. А потом сражался за подиум — то есть он не забыл, как пилотировать. Почему происходит так много изменений? Я не обеспокоен, у меня был хороший уик-энд по сравнению с некоторыми другими пилотами. Впереди ещё много гонок, а подсчётами мы займёмся в декабре, а не сейчас», — приводит слова Алонсо AS.
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