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Хорнер объяснил, почему Перес не попробовал побороться за лучший круг

Хорнер объяснил, почему Перес не попробовал побороться за лучший круг
Александр Кожевников
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер объяснил, почему Серхио Перес не пробовал получить лучший круг в гонке Гран-при Монако.

«Макс провёл превосходную гонку. Он контролировал её с первого поворота, хорошо работал с резиной, атаковал, где это было нужно, и его стратегия сработала отлично. Серхио также показал отличный темп.

Мы думали о том, чтобы попробовать получить лучший круг, но в то же время у Серхио был шанс на подиум, так что стоило продолжать оказывать давление на Ландо. Льюис в этот момент устанавливал самые быстрые сектора, но мы понимали, что возможный подиум важнее очка за быстрый круг, и приняли решение остаться на трассе, придерживаясь нашей стратегии», — приводит слова Кристиана Хорнера GPFans.

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