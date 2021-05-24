«Феррари» пообещала «Мерседесу» помочь снять колесо с машины Боттаса при помощи кувалды

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф сообщил, что «Феррари» пообещала помочь команде снять колесо с машины Валттери Боттаса.
«От гайки осталось не так и много, а то, что осталось, крепко держится на оси. „Феррари“ обещала нам помочь с инструментом, принести не то кувалду, не то пилу. Но нам никогда раньше не приходилось заниматься чем-то подобным.
Нужно разобраться, речь о дефекте конструкции или неисправности сразу нескольких систем. Колёсная гайка просто провернулась. Я никогда раньше не видел ничего подобного», — приводит слова Тото Вольфа Motorsport-Magazin.
Напомним, финн заехал на пит-стоп, и механики команды не сумели поменять ему одно из передних колёс. В команде заявили, что одна из гаек прикипела, в результате чего замена стала невозможной. Финн в расстроенных чувствах покинул болид. Это уже не первый раз, когда Валттери сталкивается с проблемами на пит-стопе.
- 24 мая 2021
-
12:56
-
11:52
-
11:30
-
11:26
-
11:15
-
10:49
-
09:51
-
00:56
-
00:50
- 23 мая 2021
-
23:59
-
22:42
-
22:32
-
21:50
-
21:32
-
21:25
-
20:56
-
20:44
-
20:34
-
20:19
-
20:11
-
20:07
-
20:03
-
19:57
-
19:27
-
18:46
-
18:41
-
18:39
-
18:34
-
18:30
-
18:21
-
18:18
-
18:14
-
17:54
-
17:44
-
17:27