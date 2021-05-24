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«Феррари» пообещала «Мерседесу» помочь снять колесо с машины Боттаса при помощи кувалды

«Феррари» пообещала «Мерседесу» помочь снять колесо с машины Боттаса при помощи кувалды
Александр Кожевников
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф сообщил, что «Феррари» пообещала помочь команде снять колесо с машины Валттери Боттаса.

«От гайки осталось не так и много, а то, что осталось, крепко держится на оси. „Феррари“ обещала нам помочь с инструментом, принести не то кувалду, не то пилу. Но нам никогда раньше не приходилось заниматься чем-то подобным.

Нужно разобраться, речь о дефекте конструкции или неисправности сразу нескольких систем. Колёсная гайка просто провернулась. Я никогда раньше не видел ничего подобного», — приводит слова Тото Вольфа Motorsport-Magazin.

Напомним, финн заехал на пит-стоп, и механики команды не сумели поменять ему одно из передних колёс. В команде заявили, что одна из гаек прикипела, в результате чего замена стала невозможной. Финн в расстроенных чувствах покинул болид. Это уже не первый раз, когда Валттери сталкивается с проблемами на пит-стопе.

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