В «Мерседесе» так и не сняли колесо с машины Боттаса

Главный технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон сообщил, что в команде так и не сумели снять колесо с машины Валттери Боттаса, несмотря на обещанную помощь «Феррари».



«Мы так и не сняли колесо. Машина стоит в наших боксах. Гайку придётся стачивать. Мы будем вынуждены аккуратно срезать её остатки. Сделать это мы сможем только на заводе», — приводит слова Джеймса Эллисона RaceFans.



Напомним, финн заехал на пит-стоп, и механики команды не сумели поменять ему одно из передних колёс. В команде заявили, что одна из гаек прикипела, в результате чего замена стала невозможной. Финн покинул болид в расстроенных чувствах.

После финиша гонки Тото Вольф говорил, что «Феррари» поможет команде при помощи кувалды.