В «Мерседесе» так и не сняли колесо с машины Боттаса
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Главный технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон сообщил, что в команде так и не сумели снять колесо с машины Валттери Боттаса, несмотря на обещанную помощь «Феррари».
«Мы так и не сняли колесо. Машина стоит в наших боксах. Гайку придётся стачивать. Мы будем вынуждены аккуратно срезать её остатки. Сделать это мы сможем только на заводе», — приводит слова Джеймса Эллисона RaceFans.
Напомним, финн заехал на пит-стоп, и механики команды не сумели поменять ему одно из передних колёс. В команде заявили, что одна из гаек прикипела, в результате чего замена стала невозможной. Финн покинул болид в расстроенных чувствах.
После финиша гонки Тото Вольф говорил, что «Феррари» поможет команде при помощи кувалды.
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