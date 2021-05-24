«На шаг ближе к Джорджу Расселлу». Кубок «Рено Клио» напомнил британцу об угрозе Вольфа

Кубок «Рено Клио» вспомнил об угрозах Тото Вольфа в адрес пилота «Уильямс» Джорджа Расселла при анонсе гонки во Франции. Этап моносерии во Франции состоится в дни проведения Гран-при Франции и станет официальной гонкой поддержки Формулы-1. Это стало возможно благодаря переносу этапа во Франции, который занял место Гран-при Турции в календаре Формулы-1.
«В следующем месяце мы будем на шаг ближе к Джорджу Расселлу и сделаем ваши мечты реальностью, поскольку Кубок «Рено Клио» будет гонками поддержки Формулы-1 на Гран-при Франции», — написала пресс-служба серии в «Твиттере».
Напомним, на Гран-при Эмилии-Романьи Джордж Расселл столкнулся с пилотом «Мерседеса» Валттери Боттасом, в результате оба гонщика сошли с дистанции.
После этого руководитель «Мерседеса» Тото Вольф сказал, что гонщик «Уильямса» Джордж Расселл после гонки в Имоле более близок к выступлениям в Кубке «Рено Клио», чем к переходу в «Мерседес».
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