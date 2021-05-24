В Формуле-1 показали, что случилось с колесом на машине Боттаса в Монако

На странице Формулы-1 в «Твиттере» было опубликовано видео, на котором крупным планом показывается, что произошло с колесом на машине пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса во время неудачного пит-стопа на Гран-при Монако.

Посмотреть видео можно на странице Формулы-1 в «Твиттере».

Напомним, финн заехал на пит-стоп, и механики команды не сумели поменять ему одно из передних колёс. В команде заявили, что одна из гаек прикипела, в результате чего замена стала невозможной. Финн не сумел продолжить гонку и покинул болид в расстроенных чувствах. После финиша руководитель команды Тото Вольф говорил, что «Феррари» поможет снять колесо при помощи кувалды. Но это так и не удалось сделать — «Мерседесу» придётся срезать остатки гайки, что можно сделать только на заводе.