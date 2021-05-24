Хэмилтон сравнил болид «Мерседеса» с автобусом

Пилот «Мерседеса», действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон считает, что машина команды не подходит для трассы в Монте-Карло. В гонке Гран-при Монако он финишировал лишь на седьмой позиции, пропустив во время волны пит-стопов Серхио Переса и Себастьяна Феттеля. Победу в гонке одержал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

«У нас снова были проблемы с температурой шин. Кроме того, моя машина намного длиннее, чем у Макса. Это минус на такой трассе. Как будто я управляю автобусом», — приводит слова Хэмилтона GPFans.

Благодаря победе в Монако Ферстаппен обошёл Хэмилтона в личном зачёте Формулы-1 и впервые в карьере возглавил его. После этого успеха в активе Ферстаппена 105 очков, у Хэмилтона — 101 очко.