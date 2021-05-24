Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хэмилтон сравнил болид «Мерседеса» с автобусом

Хэмилтон сравнил болид «Мерседеса» с автобусом
Арина Ершова
Комментарии

Пилот «Мерседеса», действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон считает, что машина команды не подходит для трассы в Монте-Карло. В гонке Гран-при Монако он финишировал лишь на седьмой позиции, пропустив во время волны пит-стопов Серхио Переса и Себастьяна Феттеля. Победу в гонке одержал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

«У нас снова были проблемы с температурой шин. Кроме того, моя машина намного длиннее, чем у Макса. Это минус на такой трассе. Как будто я управляю автобусом», — приводит слова Хэмилтона GPFans.

Благодаря победе в Монако Ферстаппен обошёл Хэмилтона в личном зачёте Формулы-1 и впервые в карьере возглавил его. После этого успеха в активе Ферстаппена 105 очков, у Хэмилтона — 101 очко.

Новость по теме
Хэмилтон — о словах Ферстаппена: было бы по-детски начинать словесную войну
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021