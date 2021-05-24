Зафнауэр: на некоторых трассах «гибкое» крыло позволяет выиграть до 0,5 секунды
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Руководитель «Астон Мартин» Отмар Зафнауэр высказался об ужесточении проверок заднего крыла автомобилей Формулы-1 на гибкость.
«Всё зависит от конкретной трассы. На некоторых трассах гибкое заднее крыло помогает, на других — нет. Думаю, это понемногу пойдёт на пользу машинам с низким рейком. Где-то мы можем отыграть пару десятых с круга или около того. Но есть трассы, где ты не получаешь преимущества, а другие выиграют до 0,5 секунды.
Чтобы разработать крыло, которое проходит необходимые проверки, но при этом прогибается, требуются большие усилия. Но чтобы разработать что-то жёсткое, не требуется никаких усилий. И это можно сделать очень, очень быстро», — приводит слова Зафнауэра Autosport.
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