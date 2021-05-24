Леклер не стартовал в Монако из-за трещины в ступице колеса. Её не заметили при проверке

Пилот «Феррари» Шарль Леклер не стартовал в гонке на Гран-при Монако из-за трещины в ступице колеса, а не из-за проблем с коробкой передач, сообщает The Race.
По данным источника, трещина образовалась в ступице левого заднего колеса. Но в результате аварии, случившейся в конце третьей свободной практики, Леклер повредил болид с противоположной, правой стороны. Из-за этого трещину не заметили, когда проверяли автомобиль перед стартом гонки.
Когда Леклер выехал на прогревочный круг, в команде не знали о существовавшей проблеме. Пилот начал разгоняться, и в этот момент ступица полностью вышла из строя, повредив при этом карданный вал, в результате чего у автомобиля возникли проблемы с приводом с левой стороны.
В «Феррари» подтвердили, что пересмотрят процедуры проверки автомобиля после этого инцидента.
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