Сход Боттаса в Монако могла спровоцировать небольшая ошибка самого гонщика

Сход пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса во время неудачного пит-стопа на Гран-при Монако могла спровоцировать небольшая ошибка самого гонщика.

Боттас поставил машину не совсем так, как предполагалось, поэтому гайковёрт в руке механика оказался не прямо перед гайкой, а под небольшим углом относительно неё.

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Напомним, в команде заявили, что одна из гаек намертво застряла на оси после срыва резьбы, в результате чего замена стала невозможной. Финн не сумел продолжить гонку и покинул болид в расстроенных чувствах. После финиша руководитель команды Тото Вольф говорил, что «Феррари» поможет снять колесо при помощи кувалды. Но сделать это так и не удалось — «Мерседесу» придётся срезать остатки гайки, что можно сделать только на заводе.