Вильнёв: Леклер может винить только самого себя

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв считает, что пилот «Феррари» Шарль Леклер может винить в сходе на Гран-при Монако только себя.
«Он может винить только самого себя. Именно он врезался об стену, так что нет смысла его жалеть», — приводит слова Жака Вильнёва GrandPX.news.
Напомним, Леклер стал победителем квалификации, однако у соперников не получилось показать результат на последней попытке из-за аварии монегаска и красного флага за 18 секунд до конца сессии. Первичные исследования не выявили существенных повреждений коробки передач после столкновения с отбойником. Утром в день гонки в команде сообщили, что проблем с коробкой обнаружено не было.
Однако на установочном круге у Шарля возникли проблемы. Как выяснилось позже, на машине монегаска сломался задний приводной вал. В команде 24 мая подтвердили, что это было вызвано аварией Шарля в квалификации.
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