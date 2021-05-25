Вольф: отчасти в сходе виноват сам Валттери

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф признал, что в сходе Валттери Боттаса отчасти виноват сам финн.



«Отчасти Валттери сам виноват в сходе. Он остановился слишком рано, из-за этого механику пришлось использовать гайковёрт под углом. Из-за неправильного угла колёсную гайку попросту сорвало и мы не сумели её открутить. Нужно пересмотреть конструкцию и проверить материал колёсных гаек, чтобы не повторить такой ситуации в будущем.



Механик, работавший с этим колесом — один из лучших в нашей команде. Никогда не бывает такого, чтобы виноват был кто-то один, причин всегда несколько. Такие неудачи позволяют извлечь урок, но это не означает, что мы меньше переживаем из-за этого», — приводит слова Тото Вольфа Auto Motor und Sport.

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