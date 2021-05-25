Голландский экс-пилот Формулы-1 жёстко прошёлся по Хэмилтону

Бывший пилот Формулы-1 Ян Ламмерс раскритиковал семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона за отношение к команде после Гран-при Монако. После финиша гонки Хэмилтон заявил, что команде следует извлечь урок из ошибок, а он всё сделал замечательно.



«Хэмилтон ведёт себя непоследовательно. Если он завоёвывает поул или выигрывает гонку, то его все восхваляют. Если же всё идёт не по плану, то он обвиняет команду. Это некрасиво.



В Монако Хэмилтон провалился ещё в квалификации. Да, конечно, он может сколько угодно жаловаться на тактику команды и всё остальное, но в случае если бы у него был темп в субботу, то команда не столкнулась бы с тактическими проблемами. Однако он проиграл Боттасу, а потом раскритиковал команду за неправильные решения. Это неприемлемо», — приводит слова Ламмерса RacingNews365