Квят должен был принять участие в отменённых тестах новичков Формулы-Е

Отмена традиционных тестов новичков Формулы-Е нарушила планы целого ряда гонщиков, сообщает The Race. Тесты должны были состояться после этапа в Валенсии в конце апреля, однако их пришлось отменить из-за того, что Валенсия приняла не один этап чемпионата, а сразу два. При этом организаторы не смогут организовать тесты после одного из других чемпионатов.
По данным The Race, если бы всё прошло штатно, то в составе команды «Ниссан» в испытаниях принял бы участие российский пилот Даниил Квят. В настоящий момент Квят является резервным пилотом «Альпин» в Формуле-1. «Ниссан» и «Альпин» входят в состав концерна «Рено-Ниссан», что делает подобное сотрудничество вполне логичным.
На тестах также мог поработать вице-чемпион Формулы-2, тест-пилот «Феррари» Каллум Айлотт — в составе «Махиндры». Шансов опробовать новую для себя технику также лишился пилот Формулы-2 Джехан Дарувала.
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