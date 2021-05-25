Марко: «Мерседесу» придётся подать протест на восемь машин. Вы хотите большого скандала?

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал ситуацию по поводу заднего крыла на автомобиле их команды.
«Мерседесу» придётся протестовать против восьми машин, потому что помимо нас затронуты «Феррари», «Альфа Ромео» и «Альпин». Вы действительно хотите вызвать большой скандал? Я так не думаю».
Мы ожидаем, что испытания переднего антикрыла теперь будут усилены, это вопрос справедливости. Потому что в случае с передним крылом на звание самого гибкого претендует крыло «Мерседеса». В любом случае, здесь тоже есть потенциал для протеста.
В Формуле-1 это — часть игры, когда команды внимательно следят, когда у других есть запрещённое преимущество.
«Мерседес» в прошлом году имели машину с инновационной рулевой системой DAS. Федерация объявила систему незаконной, но им все же разрешили использовать её до последней гонки. Мы согласились с этим. Почему «Мерседес» теперь не согласны с тем, что аналогичная ситуация происходит с нашим задним крылом?" — приводит слова Марко Racing News 365.
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