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Марко: «Мерседесу» придётся подать протест на восемь машин. Вы хотите большого скандала?

Марко: «Мерседесу» придётся подать протест на восемь машин. Вы хотите большого скандала?
Никита Паглазов
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал ситуацию по поводу заднего крыла на автомобиле их команды.

«Мерседесу» придётся протестовать против восьми машин, потому что помимо нас затронуты «Феррари», «Альфа Ромео» и «Альпин». Вы действительно хотите вызвать большой скандал? Я так не думаю».

Мы ожидаем, что испытания переднего антикрыла теперь будут усилены, это вопрос справедливости. Потому что в случае с передним крылом на звание самого гибкого претендует крыло «Мерседеса». В любом случае, здесь тоже есть потенциал для протеста.

В Формуле-1 это — часть игры, когда команды внимательно следят, когда у других есть запрещённое преимущество.

«Мерседес» в прошлом году имели машину с инновационной рулевой системой DAS. Федерация объявила систему незаконной, но им все же разрешили использовать её до последней гонки. Мы согласились с этим. Почему «Мерседес» теперь не согласны с тем, что аналогичная ситуация происходит с нашим задним крылом?" — приводит слова Марко Racing News 365.

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