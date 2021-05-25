Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Атмосфера, как на похоронах». Алонсо припомнил журналистам отношение к его подиумам

«Атмосфера, как на похоронах». Алонсо припомнил журналистам отношение к его подиумам
Никита Паглазов
Комментарии

Испанский гонщик команды «Альпин» Фернандо Алонсо рассказал об отношении к его подиумам со стороны журналистов, а также поделился мнением о соотечественнике — Карлосе Сайнсе.

«Лет 5-6 назад я по десять раз попадал на подиум в течение сезона. Но когда становился вторым, то на пресс-конференции атмосфера была, как на похоронах, журналисты постоянно спрашивали, когда я наконец выиграю. И теперь я вижу, что у нас на счету 97 подиумов. Мне кажется, что эти достижения не получали достаточного признания — особенно это касается последних 5-6 лет. Сейчас, на фоне подиума Сайнса, мы это видим.

Я очень рад за Карлоса. Мы пообщались с ним на стартовой решётке, когда исполнялся национальный гимн. Он уже находился на подиуме, потому что стартовал третьим после схода Леклера. А когда возникли проблемы у Боттаса, его положение стало ещё лучше.

Надеюсь, он скоро выиграет Гран-при, Карлос проводит хороший чемпионат. В Монако у него была редкая возможность обогнать «Ред Булл» и «Мерседес», которые сильнее на обычной трассе, но он ей не воспользовался», — цитирует Алонсо GPFans.

Новость по теме
«Делай всё, чтобы помочь Алонсо». Новые подробности развязки сезона 2006 года
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021