«Атмосфера, как на похоронах». Алонсо припомнил журналистам отношение к его подиумам

Испанский гонщик команды «Альпин» Фернандо Алонсо рассказал об отношении к его подиумам со стороны журналистов, а также поделился мнением о соотечественнике — Карлосе Сайнсе.



«Лет 5-6 назад я по десять раз попадал на подиум в течение сезона. Но когда становился вторым, то на пресс-конференции атмосфера была, как на похоронах, журналисты постоянно спрашивали, когда я наконец выиграю. И теперь я вижу, что у нас на счету 97 подиумов. Мне кажется, что эти достижения не получали достаточного признания — особенно это касается последних 5-6 лет. Сейчас, на фоне подиума Сайнса, мы это видим.



Я очень рад за Карлоса. Мы пообщались с ним на стартовой решётке, когда исполнялся национальный гимн. Он уже находился на подиуме, потому что стартовал третьим после схода Леклера. А когда возникли проблемы у Боттаса, его положение стало ещё лучше.



Надеюсь, он скоро выиграет Гран-при, Карлос проводит хороший чемпионат. В Монако у него была редкая возможность обогнать «Ред Булл» и «Мерседес», которые сильнее на обычной трассе, но он ей не воспользовался», — цитирует Алонсо GPFans.