Вольф прокомментировал ошибочную тактику Хэмилтона на Гран-при Монако

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал о стратегии команды на Гран-при Монако.



«После ситуации, которая произошла с Боттасом на пит-стопе, мы поняли, что должны сейчас сконцентрировать силы на Хэмилтоне.



У нас было не так много шансов. Между Хэмилтоном и стратегами было определённое общение, мы чувствовали, что подрезание за счёт раннего пит-стопа имеет гораздо больший потенциал. Но этого было недостаточно», — рассказал Вольф в интервью Motorsport.



Напомним, Хэмилтон занял седьмое место на Гран-при Монако. Британский гонщик набрал 101 очко после пяти гонок и занимает второе место в таблице «Формулы-1» сезона 2021 года.



Следующий этап пройдёт в Азербайджане. Гран-при Баку состоится 6 июня на городской трассе.