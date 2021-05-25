Вольф прокомментировал ошибочную тактику Хэмилтона на Гран-при Монако
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал о стратегии команды на Гран-при Монако.
«После ситуации, которая произошла с Боттасом на пит-стопе, мы поняли, что должны сейчас сконцентрировать силы на Хэмилтоне.
У нас было не так много шансов. Между Хэмилтоном и стратегами было определённое общение, мы чувствовали, что подрезание за счёт раннего пит-стопа имеет гораздо больший потенциал. Но этого было недостаточно», — рассказал Вольф в интервью Motorsport.
Напомним, Хэмилтон занял седьмое место на Гран-при Монако. Британский гонщик набрал 101 очко после пяти гонок и занимает второе место в таблице «Формулы-1» сезона 2021 года.
Следующий этап пройдёт в Азербайджане. Гран-при Баку состоится 6 июня на городской трассе.
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