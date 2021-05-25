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Райкконен и Латифи остались без воды на всю гонку в Монако

Райкконен и Латифи остались без воды на всю гонку в Монако
Никита Паглазов
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Пилот команды «Уильямс» Николас Латифи и гонщик «Альфа-Ромео» Кими Райкконен испытывали проблемы на Гран-при Монако из-за того, что провели более полутора часов без воды из-за проблем с трубками.

Для Латифи это оказалось проблемой, которая произошла по собственной ошибке. Гонщик забыл сунуть трубку с напитком в рот в начале гонки, сообщает RaceFans.

По мнению Райкконена, проблема появилась по вине его команды «Альфа-Ромео», так как «водная трубка сломалась в самом начале».

По итогам Гран-при Латифи занял 15-е место, отстав на один круг от победителя — Макса Ферстаппена. Райкконен финишировал 11-м, также отстав на круг.

После пяти этапов Латифи и Райкконен не набрали очков в личный зачёт. Следующий Гран-при пройдёт в Баку (Азербайджан) с 4 по 6 июня 2021 года.

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