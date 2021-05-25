Леклер обратился к Монако после очередной неудачи на домашнем Гран-при

Пилот «Феррари» Шарль Леклер опубликовал пост по итогам Гран-при Монако.
«В воскресенье я был расстроен, но мне есть чему порадоваться. После тяжёлого 2020 года я вернулся на первое место на стартовой решётке, а Карлос выиграл место на подиуме — это отличная награда за упорный труд для всех. Монако, я люблю тебя и надеюсь, что однажды ты полюбишь меня в ответ. Мы будем продолжать работать», — написал Леклер в «Твиттере».
Пост доступен в твиттер-аккаунте Леклера.
Пилот «Феррари» Шарль Леклер не стартовал в гонке на Гран-при Монако из-за трещины в ступице колеса, приведшей к поломке левого привода. Когда Леклер выехал на прогревочный круг, в команде не знали о существовавшей проблеме. Пилот начал разгоняться, и в этот момент ступица полностью вышла из строя, повредив при этом привод с левой стороны.
Напомним, Леклер выиграл квалификацию и должен был стартовать с первого места.
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