Отец Ферстаппена: я знал, что Макс победит в Монако
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Йос Ферстаппен, отец пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, высказался о победе сына на Гран-при Монако.
«Монако — это, конечно, совсем другая гонка, очень особенная. У меня мурашки побежали по коже, когда Макс пересёк финишную черту. Я знал, что он победит, потому что Макс почти всегда хорош на городских трассах. Я также думаю, что он взял бы поул, если бы не авария Леклера.
Я смотрел гонку по телевизору, но я вижу всё так же хорошо, как и когда нахожусь на трассе. Макс знает, что я слежу и вижу всё, но он уже давно может легко обходиться без меня. Мы разговариваем каждый день. Я говорил с ним перед самым началом гонки: в основном речь шла о стратегии, и Макс рассказал, что они собираются делать», — приводит слова Йоса Formule1.
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