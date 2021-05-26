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Трасса Формулы-1 в Монако может быть изменена, чтобы увеличить количество обгонов

Трасса Формулы-1 в Монако может быть изменена, чтобы увеличить количество обгонов
Арина Ершова
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Трасса в Монако может быть изменена, чтобы увеличить количество обгонов, сообщил спортивный директор Формулы-1 Росс Браун.

«Мы посмотрим, что можно сделать. Но это не первый раз, когда рассматривается возможность сделать что-то подобное, и до сих пор никто не придумал решения. В следующем году у нас будут новые машины, так что будет интересно посмотреть, что из этого получится. Это великолепный этап, но мы все знаем, какие ограничения присутствуют на трассе», — приводит слова Брауна ESPN.

В воскресной гонке в Монако за 78 кругов был совершён всего один обгон — Мик Шумахер атаковал напарника по «Хаасу» Никиту Мазепина в «шпильке» на первом круге. Все остальные изменения позиций во время гонки были результатом стратегии пит-стопов.

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