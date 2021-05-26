Марко: Шумахер подошёл к обучению в Формуле-1 разумно, а Мазепин хочет идти напролом

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о выступлении двух новичков «Хааса» Никиты Мазепина и Мика Шумахера в нынешнем сезоне.

«Было несколько моментов, когда Мик допускал ошибки. Если посмотреть на его карьеру, то ему всегда требовалось два года, чтобы достичь своего пика. В Формуле-1 обучение проходит намного быстрее. Он подошёл к этому разумно, в отличие от Мазепина. Мазепин хочет идти напролом», — приводит слова Марко Sport.de.

По итогам гонки в Монако Мазепин и Шумахер заняли 17-е и 18-е места соответственно. Россиянин стартовал впереди своего партнёра по команде, так как Шумахер попал в аварию в третьей свободной практике и был вынужден пропустить квалификационную сессию.