Феттель не смог отметить успех в Монако из-за записи на вакцинацию

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель признался, что не смог нормально отметить успешное выступление на Гран-при Монако, потому что на следующий день его ждала первая доза вакцинации от COVID-19.



«В обычных условиях я, может быть, и выпил вечером после гонки, но мне нужно было быстро вернуться домой, потому что утром следующего дня меня ждала первая доза вакцины от коронавируса», — приводит слова Себастьяна Феттеля BILD.



На открытии сезона в Бахрейне всем пилотам и членам команд предложили пройти вакцинацию в особом порядке, на что согласились многие в паддоке, однако Себастьян Феттель от вакцины отказался, заявив, что он дождётся своей очереди и не станет отнимать дозу вакцины у тех, кто по-настоящему в ней нуждается.