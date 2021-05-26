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Феттель не смог отметить успех в Монако из-за записи на вакцинацию

Феттель не смог отметить успех в Монако из-за записи на вакцинацию
Александр Кожевников
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Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель признался, что не смог нормально отметить успешное выступление на Гран-при Монако, потому что на следующий день его ждала первая доза вакцинации от COVID-19.

«В обычных условиях я, может быть, и выпил вечером после гонки, но мне нужно было быстро вернуться домой, потому что утром следующего дня меня ждала первая доза вакцины от коронавируса», — приводит слова Себастьяна Феттеля BILD.

На открытии сезона в Бахрейне всем пилотам и членам команд предложили пройти вакцинацию в особом порядке, на что согласились многие в паддоке, однако Себастьян Феттель от вакцины отказался, заявив, что он дождётся своей очереди и не станет отнимать дозу вакцины у тех, кто по-настоящему в ней нуждается.

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