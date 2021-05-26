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Риккардо может получить новое шасси уже в Баку

Риккардо может получить новое шасси уже в Баку
Александр Кожевников
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Команда Формулы-1 «Макларен» планирует предоставить Даниэлю Риккардо новое шасси, чтобы добиться улучшения результатов австралийца, сообщает итальянский Motorsport. По информации источника, новое шасси может быть отдано австралийскому гонщику уже на этапе в Азербайджане, который пройдёт с 4 по 6 июня.

На старте сезона Риккардо проигрывает своему напарнику Ландо Норрису — Норрис за первые пять гонок дважды поднялся на подиум и набрал 56 очков, в то время как Риккардо ни разу не поднялся выше шестой позиции и набрал лишь 24 очка.

На Гран-при Монако Риккардо проиграл Норрису круг, финишировав на двенадцатой позиции, в то время, как Ландо Норрис завевал третий подиум в карьере и второй в сезоне.

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