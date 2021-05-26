Источник: Хэмилтон испортил переговоры о контракте критикой «Мерседеса» после ГП Монако

Переговоры по контракту Льюиса Хэмилтона и «Мерседеса» осложнились после Гран-при Монако, сообщает итальянский Motorsport. По информации источника, стороны к уик-энду в Монте-Карло достигли договорённости о продлении соглашения на один год с опцией ещё на один сезон. Зарплата Хэмилтона должна была составить $ 30 млн.
При этом в договоре оставался только один пункт, который было необходимо обсудить — будущее Хэмилтона после завершения карьеры. Стороны хотели прописать в контракте, какую роль Хэмилтон будет играть в команде после ухода из Формулы-1.
Однако из-за провала на Гран-при Монако и последующих комментариев Хэмилтона переговоры осложнились. По информации источника, руководству «Даймлер» не понравилось то, как Хэмилтон выставил команду виновной в провале в Монако, особенно с учётом того, что у Льюиса и его напарника Валттери Боттаса были одинаковые настройки, что не помешало британцу стать только седьмым в квалификации.
После финиша гонки Хэмилтон заявил, что команде следует извлечь урок из ошибок, а он всё сделал по максимуму верно.
Сообщается, в связи с этим условим соглашения могут быть пересмотрены. Пока неизвестно, скажется ли это на карьере Хэмилтона в глобальном плане.
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