Хэмилтон: благодарен за такие дерьмовые дни, как в Монако
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что провал в Монако позволит команде сделать шаг вперёд и добиться прогресса.
«Мы всё обсуждаем в открытую в команде, честно, не переходя на личности и принимая конструктивную критику. Мы проведём пару брифингов, чтобы выяснить, что случилось и какие выводы мы сможем из этого сделать. Мы выиграли столько титулов, потому что допустили множество ошибок, но учились на них и становились сильнее. Если честно, то я даже благодарен за такие дерьмовые дни, потому что они преподносят множество уроков. Если ты только побеждаешь, то ты не развиваешься. Мы можем многое извлечь из этого уик-энда. Сейчас у нас нет ответов, но мы будем искать их вместе с командой», — приводит слова Льюиса Хэмилтона Motorsport.
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