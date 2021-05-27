Ваулз объяснил проблемы Хэмилтона в Монако

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Джеймс Ваулз прокомментировал проблемы Льюиса Хэмилтона на Гран-при Монако.
«Валттери был медленнее Льюиса в четверг, но затем он лидировал в этом противостоянии. Почему? В четверг асфальт прогрелся до 50 градусов по Цельсию, а к субботе — остыл до 30. Так происходит на многих трассах, но в данном конкретном случае, похоже, мы не смогли подобрать верный температурный диапазон для шин, из-за чего один гонщик чувствовал себя лучше другого.
В Монако важно чувствовать уверенность в машине. Вам нужны стабильные и быстрые круги, уверенность в машине. Если вы проедете всего на пару километров в час быстрее первые повороты, то быстро поднимете температуру шин. Но, если у вас нет доверия к машине, то всё пойдёт по другому сценарию и в в итоге сцепление будет становиться всё хуже. Что и произошло с Льюисом», — приводит слова Ваулза пресс-служба «Мерседеса».
- 27 мая 2021
-
02:03
- 26 мая 2021
-
23:42
-
22:48
-
21:57
-
21:19
-
21:01
-
19:34
-
17:58
-
16:46
-
15:56
-
14:37
-
12:56
-
11:57
-
10:56
-
09:45
- 25 мая 2021
-
23:25
-
22:57
-
22:22
-
22:01
-
21:12
-
20:44
-
19:33
-
19:22
-
17:51
-
17:41
-
16:28
-
14:38
-
13:42
-
12:59
-
11:56
-
10:53
-
09:26
-
00:27
- 24 мая 2021
-
21:36
-
21:22