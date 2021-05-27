Ваулз объяснил проблемы Хэмилтона в Монако

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Джеймс Ваулз прокомментировал проблемы Льюиса Хэмилтона на Гран-при Монако.



«Валттери был медленнее Льюиса в четверг, но затем он лидировал в этом противостоянии. Почему? В четверг асфальт прогрелся до 50 градусов по Цельсию, а к субботе — остыл до 30. Так происходит на многих трассах, но в данном конкретном случае, похоже, мы не смогли подобрать верный температурный диапазон для шин, из-за чего один гонщик чувствовал себя лучше другого.



В Монако важно чувствовать уверенность в машине. Вам нужны стабильные и быстрые круги, уверенность в машине. Если вы проедете всего на пару километров в час быстрее первые повороты, то быстро поднимете температуру шин. Но, если у вас нет доверия к машине, то всё пойдёт по другому сценарию и в в итоге сцепление будет становиться всё хуже. Что и произошло с Льюисом», — приводит слова Ваулза пресс-служба «Мерседеса».