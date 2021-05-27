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В «Мерседесе» объяснили, почему не планировали отправлять Боттаса обратно на трассу

В «Мерседесе» объяснили, почему не планировали отправлять Боттаса обратно на трассу
Александр Кожевников
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Главный гоночный инженер «Мерседеса» Джеймс Ваулз объяснил, почему команда не рассматривала вариант с отправкой Валттери Боттаса обратно на трассу на Гран-при Монако.

«К сожалению, мы не могли отправить Боттаса обратно на трассу. Если бы мы это сделали, то нас бы дисквалифицировали. По правилам мы были обязаны использовать оба комплекта шин, два разных состава для сухой погоды, кроме того, все четыре колеса должны быть одной спецификации. Так что нас бы дисквалифицировали, если бы мы отправили Валттери обратно на трассу.

Если задуматься, то это очевидно. В Монако, например, на пит-стопе ты теряешь 30 секунд и можно было бы вообще попробовать избежать его, но есть правило, которое не позволяет этого сделать», — приводит слова Джеймса Ваулза RacingNews365.

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