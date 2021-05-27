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Зурер объяснил, почему «Феррари» хорошо выступила в Монако

Зурер объяснил, почему «Феррари» хорошо выступила в Монако
Александр Кожевников
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Экс-пилот Формулы-1 Марк Зурер оценил выступление «Феррари» на Гран-при Монако.

«Ключевой для скорости «Феррари» в Монако стала их передняя подвеска. Их машины прыгали по порёбрикам меньше всех. Преодоление таких неровностей делает машину менее стабильной, невозможно нажимать на газ рано и ускоряться, если пилот не чувствует баланса. Чем раньше машина становится стабильной и прилипает к дороге, тем раньше можно начинать ускорение.

В Монако подвеска дала «Феррари» преимущество. На следующем этапе в Баку это тоже даст положительный эффект, как и на других трассах с неровными поверхностями. Не думаю, что «Феррари» сможет навязать борьбу «Ред Булл» и «Мерседес», но занять третье место в Кубке конструкторов им по силам», — приводит слова Зурера Motorsport-Total.

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