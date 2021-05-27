Алонсо придумал, как сделать гонки в Монако интереснее
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Гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо предложил внести изменения в формат уик-энда Формулы-1 в Монако. Испанец предложил использовать в Монако особый, более мягкий состав шин.
«На городских трассах очень важны шины, особенно в Монако. Крайне важно не промахнуться с выбором комплекта и найти правильную температуру, поскольку квалификация играет ключевую роль.
Думаю, Формуле-1 стоит рассмотреть это, возможно, разработать для Монако особый состав шин, который было бы нельзя использовать на других трассах. Или просто заставить ехать всех на «софте», забрав у команд возможность использовать более жёсткий состав. Гран-при Монако — особенная гонка, возможно, для неё стоит внести особенные правила», — приводит слова Фернандо Алонсо SoyMotor.
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