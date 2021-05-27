Сайнс: хочу стать лучшим гонщиком в мире

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился впечатлениями от первых гонок в составе «Феррари».



«Хочу стать лучшим гонщиком в мире. Это то, ради чего сейчас работаю и то, ради чего перешёл в «Феррари». С тех пор как пришёл в «Феррари», я вижу отличную инфраструктуру и мотивированную команду, которая хотела вернуться в борьбу в 2021 году. Мне очень нравится то, как команда работает со мной, и я прекрасно чувствую себя в первых гонках сезона.



Когда у меня появился шанс перейти в «Феррари», это стало фантастикой. У всех нас в детстве были красные игрушечные машинки, но, когда я встретил Михаэля Шумахера в Барселоне в детстве, понял, что это что-то особенное», — приводит слова Карлоса Сайнса RacingNews365.