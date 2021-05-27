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Норрис признался, что отказался от социальных сетей

Норрис признался, что отказался от социальных сетей
Александр Кожевников
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис признался, что отказался от использования социальных сетей, а его странички ведёт специально нанятый для этого SMM-щик.

«Мне по-прежнему нравится то, что я делаю. Мы с командой смеёмся и хорошо проводим время. Но главное — мы сосредоточены на работе. Я всё ещё остаюсь тем же парнем, но стал больше показывать себя с другой стороны. Я упорно тружусь, прикладываю много усилий и добиваюсь результатов.

Именно поэтому я избавился от социальных сетей. То есть я по-прежнему там, но никогда в них не заглядываю. Профиль активен, но на меня работает миньон, парень, который постит сообщения от моего имени. Сам я отошёл от соцсетей — это отстой», — приводит слова Ландо Норриса PlanetF1.

У Норриса более трёх миллионов подписчиков в «Инстаграме» и более миллиона в «Твиттере».

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